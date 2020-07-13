فساد أردوغان.. صندوق البطالة التركى يدعم أصحاب رؤوس الأموال ويتجاهل العاطلين

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن صندوق البطالة التركي منح خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري، 9 مليارات ليرة تركية للعاطلين عن العمل، فيما منح أصحاب العمل 14.7 مليار ليرة، في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاستخدام المكثف للسلطة الحاكمة التركية وأصحاب العمل، ارتفعت أصول الصندوق، اعتبارًا من شهر نوفمبر، إلى 131 مليار و120 مليون ليرة، وفقًا للبيانات الرسمية الموجودة في نشرة صندوق تأمين البطالة الشهرية التي نشرتها مؤسسة العمل التركية. وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن صندوق البطالة حول في عام 2017، 4.8 مليار ليرة للعاطلين عن العمل، ومبلغ 2.5 مليار ليرة لأصحاب العمل. وارتفعت المبالغ المدفوعة لأصحاب العمل، الذين كانوا في وضع صعب بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا التي بدأت العام الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن. وتابع موقع تركيا الآن: أما العام الماضي ارتفعت المبالغ المدفوعة من قبل صندوق البطالة للعاطلين إلى 5.8 مليار ليرة، وإلى 10.8 مليار ليرة لأصحاب العمل. وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب السعادة التركى المعارض، تمل كرم الله أوغلو، انتقد مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بـالاستثمار الخاطئ، موضحا أن السلطة الحاكمة لن تتراجع عن هذا المشروع؛ لأنه يمثل لهم مقاولة كبيرة سيربحون من ورائها، حيث قال رئيس حزب السعادة التركى المعارض، – بحسب الموقع التابع للمعارضة التركية - ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5-10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة لكن اعلموا أن هذا ليس حلًا. ولا يمكن أن يكون حلًا». واستكملت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن المدينة أخذ إفادات 64 شخصًا مشتبهًا بهم، تم القبض عليهم فى العملية التى نظمتها قوات الأمن على عدد من العناوين فى وقت متزامن بـ33 مدينة تركية.