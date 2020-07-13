بعد ضم نجم “الأسود”.. مدرب الانتر يرغب في التعاقد مع لاعبين من برشلونة وتشيلسي وروما

عبر مدرب إنتر ميلان الايطالي أنطونيو كونتي عن رغبته في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين وازنين خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد النجاح في التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني أشرف حكيمي.

وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية أن مدرب الانتر يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر لتشيلسي الانجليزي إيمرسون بالمييري، ولاعب توتنهام جون، ولاعبي خط الوسط أرتورو فيدال من برشلونة ونغولو كونتي من تشيلسي، فضلا عن مهاجم روما إدين دزيكو.

وفشل الانتر في تحقيق الفوز خلال مبارتيه الأخيرتين، بعدما انهزم أمام بولونيا وتعادل مع فيرونا، في وقت يلاقي فيه اليوم فريق تورينو بهدف مواصلة المنافسة من أجل الظفر بلقب “الكالتشيو”.