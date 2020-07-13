فوضى داخل الائتلاف الإسرائيلي تطال لجنة كورونا البرلمانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع حزب "كاحول لافان" عن موقفه من إقالة عضوة الكنيست يفعات ساسا بيطون (الليكود)، من رئاسة لجنة كورونا البرلمانية، وأعلن أنه لن يشارك في التصويت على إقالتها إذا ما سعى الليكود إلى ذلك، عقب تصويتها على استثناء برك السباحة وصالات الألعاب الرياضية من قرار الإغلاق، خلافا لرغبة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في بيان صدر عن "كاحول لافان" بعد أن كان مسؤولون في الحزب قد صرحوا بأنهم لن يعارضوا إقالة عضوة الكنيست التي تمثل الكتلة البرلمانية لليكود، في ظل الأصوات الداعية للإطاحة ببيطون التي صوتت لصالح استثناء المسابح وصالات الألعاب الرياضية رغم تعرضها لضغوطات من قبل نتنياهو وكبار أعضاء الليكود.

وفي أعقاب قرار اللجنة الذي اتخذ بدعم الأحزاب "كاحول لافان" و"ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"، قدم أعضاء حزب الليكود طلبا رسميا للإطاحة بساسا بيطون، وفي وقت لاحق، أكد مسؤولون في الليكود أن الحزب صرف النظر عن إقالة ساسا بيطون، مشددين على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقها".

وكان مسؤولون في "كاحول لافان" الذين صوتوا كذلك خلافا لرغبة شركائهم في الحكومة، قد ادعوا أنهم لن يستطيعوا التدخل في هذا القرار كون رئيس اللجنة هي نائبة عن الليكود، قبل أن يبدلوا موقفهم ويعلنوا أنهم "لا يشاركوا في إجراءات الإقالة. نظرا لأهمية وظيفة الكنيست كهيئة رقابية، فإنه ليس من المناسب الإطاحة رئيسة لجنة كورونا".