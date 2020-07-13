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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ضرب فساد أعضاء التنمية والعدالة ملف البلديات والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
صورة أرشيفية
كشفت مسؤولة رفيعة المستوى من حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، أن "أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها".
وقالت جانان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب "الشعب الجمهوري" في اسطنبول إن " الفساد يمكن رؤيته في العديد من الأمثلة كالشركات الحكومية التي كلّفت الدولة خسائر ضخمة إلى جانب نفقات الاحتياجات غير الضرورية والمكافآت الموزعة على الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم".
وتعد كفتانجي أوغلو واحدة من أبرز وجوه حزبها الذي يمثل كبرى أحزاب المعارضة في البلاد. وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب الفائز مرتين برئاسة بلدية اسطنبول.
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