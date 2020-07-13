بالأرقام.. احصائية جديدة للاصابات والوفيات بسبب فايروس كورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 13 مليون حالة، إذ ما تزال العدوى تنتشر بوتيرة متسارعة، بالرغم من إعلان دول عديدة تخطيها مرحلة الذروة.
ووفقا لمنصة "ورلد ميتر" الإحصائية -التي تتابع انتشار وباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا- فقد تم رصد أكثر من 13 مليونا و40 ألف حالة إصابة، منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي.
وتخطى عدد الوفيات بالمرض بحسب المصدر نفسه 570 ألفا، في حين تعافى نحو 7.6 ملايين مصاب.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت الأحد أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، فقد أصيب 230 ألفا و370 شخصا في 24 ساعة.
وتخطى عدد الوفيات بالمرض بحسب المصدر نفسه 570 ألفا، في حين تعافى نحو 7.6 ملايين مصاب.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت الأحد أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، فقد أصيب 230 ألفا و370 شخصا في 24 ساعة.
وكانت أكبر الزيادات المسجلة في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، حسب منظمة الصحة.
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