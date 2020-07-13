مطالب ليوث الرافدين على طاولة التطبيعية قبل بدء التحضير الفعلي لنهائيات آسيا

ويواصل منتخب الشباب التدريبات عن بُعد، بعد رفض خلية الازمة الحكومية أن يتجمع المنتخب فعلياً في العاصمة بغداد، بسبب جائحة فيروس كورونا ، فيما تم تزويد اللاعبين بمنهاج تدريبي خاص يتم تطبيقه بعيداً عن التجمعات للحفاظ على سلامتهم.وتحدث شامل كامل مع اللاعبين عبر الدائرة الاكترونية "ZOOM"، وحثهم على تقديم الأفضل في الفترة المقبلة، خصوصا بالاستحقاق القاري الكبير في نهائيات آسيا للشباب والتي ستقام في أوزبكستان بالرابع عشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

مؤكداً حرص الهيأة التطبيعية على تقديم أشكال الدعم كافة للمنتخب الشبابي قبل التوجه إلى البطولة.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة الفنية والتطوير للهيأة التطبيعية، داود العزاوي، والذي تحدث عن نقاط مهمة في التدريب، فيما أشار منسق اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور حيدر عبد القادر، الى الحلول المهمة لإجراء المعسكرات في ظل الظروف الحالية، وكيفية توفير اجواء مثالية للمنتخب خلال الأيام المقبلة.



وقدم الجهاز الفني والاداري لمنتخب الشباب أهم متطلباتهم قبل بدء التحضير الفعلي لمنتخب الشباب.

يشار إلى أن منتخبنا الشبابي سيلعب في المجموعة الثانية لبطولة آسيا تحت 19 عاما إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والبحرين.

