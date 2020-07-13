دولة عربية تحتل قائمة أكثر الدول أمانا وخلوا من الجريمة

تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO).

وذكرت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها على "تويتر"، أنه "وبحسب موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) تصدرت قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، وذلك من بين 133 دولة".

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