امانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد. وقالت الامانة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تعلن الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة ١٤ تموز". يذكر أن عددا من ضباط الجيش العراقي كان على رأسهم الزعيم عبد الكريم قاسم قادوا في 14 من تموز 1958 انقلابا عسكريا تم فيه إسقاط الحكم الملكي وإعلان الجمهورية العراقية.

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