أعضاء حزب أردوغان الحاكم في تركيا يتعالون على الفقراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار فيديو لعضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جدلاً واسعاً في الشارع التركي، خاصة وأن هذا العضو ظهر فيه يسخر من الفقراء ز



ويظهر مقطع الفيديو رئيس الكوادر الشابة بمحافظة "شانلي أورفا" التابعة لحزب العدالة والتنمية، محمد صالح سارتش، وهو في حوض استحمام "جاكوزي"، ويتحدث لأصحابه بلغة فيها سخرية من الفقراء.

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وقال سارتش في مقطع الفيديو "أيها الفقراء اللُعناءُ، لا تزعجوني، حسنًا؟ فأنا أستمتع بهذا قليلًا!".

وشهد الفيديو انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتسبب في حالة كبيرة من الاستياء بين الأتراك؛ لسخرية الرجل من الفقراء،

وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع أعلن سارتش، بأنه تقدم باستقالته، مطالبًا السماح من الجميع، وأنه صور هذا المقطع على سبيل الدعابه، على حد زعمه.

لكن نشطاء وسياسيون أتراك يشيرون إلى أن ما تلفظ به سارتش من سخرية على الفقراء هي نغمة تسري بين معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي .. متهمين أعضاء الحزب بإستغلال سيطرتهم على الحكم للتربح والثراء على حساب الشعب التركي الذي يعاني الفقر والبطالة .