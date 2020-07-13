الملك يعزي أسرة عبد العظيم الشناوي: المرحوم ساهم في إشعاع الفن المسرحي المغربي وحياته حافلة بالعطاء

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد العظيم الشناوي، الذي توفي، ليلة الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 85 سنة.

وقال الملك، في برقية التعزية إلى أسرة الفنان الراحل، عبد العظيم الشناوي: “تلقينا بتأثر كبير نعي المشمول بعفو الله ومغفرته، الفنان المقتدر المرحوم عبد العظيم الشناوي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء المتميز “.

وجاء في برقية الملك “وأمام هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أقرباء الفقيد، وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الفنية الوطنية الكبيرة، عن تعازينا الحارة، ومواساتنا الصادقة، داعين العلي القدير أن يمن عليكم بالصبر الجميل، وأن يعوضكم عن فراقه بأحسن العزاء وجزيل الثواب”.

وأضاف الملك: “وإذ نشاطركم مشاعركم في رحيل هذه القامة الفنية الكبيرة، مستحضرين إسهاماتها المبدعة، والرائدة في إشعاع الفن المسرحي المغربي، فإننا نضرع إلى الله عز وجل أن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء، وأوفاه، ويغدق عليه الرحمة والرضوان ، ويسكنه فسيح الجنان”.

وتوفي الشناوي، بعد مسيرة فنية امتدت لـ70 سنة، قدم فيها أعمالا مسرحية، وسينمائية، وتلفزية، كما كانت له تجربة مهمة في تقديم البرامج التلفزية، والإذاعية، وإعدادها.