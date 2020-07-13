عرض الأفلام على موقع “CCM” متواصل.. 30 فيلما روائيا و10 أفلام وثائقية

أعلن المركز السينمائي المغربي أنه يعتزم عرض سلسلة جديدة من الأفلام على موقعه الرسمي، بدءً من يوم غد الثلاثاء.

وكشف الـ”ccm”، في بلاغ إخباري، أن البرنامج الجديد يضم أزيد من ثلاثين فيلما مغربيا روائيا قصيرا، وأزيد من عشرة أفلام وثائقية طويلة.

وأضاف المصدر نفسه أن برنامجا يتكون من ثلاث إلى أربع أفلام روائية قصيرة، وفيلم وثائقي طويل ستعرض على شبكة الأنترنت لمدة أسبوع، وسيكون بالإمكان مشاهدتها على مدار ساعات اليوم، ليلا ونهارا، إلى غاية نهاية هذا البرنامج.

وعن اختيار الأفلام، أضاف البلاغ أنه “تم اختيار هذه الأعمال السينمائية من بين الأفلام، التي شاركت في مسابقات الدورات العشر الأخيرة لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي في طنجة بالنسبة إلى الأفلام الروائية القصيرة، وفي المهرجان الوطني للفيلم بالنسبة إلى الأفلام الوثائقية الطويلة، سواء في إطار المسابقة الرسمية، أو خارجها”.

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وأشار المركز السينمائي إلى أنه سيعلن عن برنامجه الأسبوعي، كل يوم ثلاثاء.

وبدأ المركز السينمائي عرض الأفلام المغربية على الأنترنت مع بداية الحجر الصحي، وقدم 3 برامج تضم 50 فيلما مغربيا.

وبلغ عدد المشاهدات في موقع” ccm” منذ بداية الحجر الصحي ما يقارب 000 600 تحميل في 101 بلد من بينها المغرب، الذي حل على رأس القائمة.