عضو مجموعة جيل جلالة يجري عملية جراحية على مستوى القلب

خضع الفنان الطاهر الأصبهاني، عضو مجموعة “جيل جيلالة”، لعملية جراحية على مستوى القلب، كللت بالنجاح.
وأكدت مصادر”اليوم 24”، أن الطاهر الأصبهاني، في حالة صحية مستقرة حاليا، ولا يزال ينتظر إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، قبل مغادرته المصحة.
وأضافت المصادر نفسها أن العملية الجراحية، تم إجراؤها، يوم السبت الماضي، في إحدى المصحات الخاصة في مدينة مراكش.
ويعتبر مولاي الطاهر الأصبهاني، المزداد عام 1948 في مدينة مراكش، من الأسماء البارزة في تاريخ الفن المغربي، فهو عميد مجموعة جيل جيلالة، وممثل كذلك، بدأ التمثيل مع فرقة الطيب الصديقي في أواخر الستينيات.
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