وزارة الصحة: ارتفاع وفيات كورونا راجع إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية

أرجعت وزارة الصحة تسجيل تزايد في حالات الوفيات، والحالات الحرجة، المرتبطة بمرض كوفيد-19، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، التي توصي بها السلطات من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق وقايتنا، وتشدد وزارة الصحة على ضرورة التقيد، والالتزام الصارمين بهذه التدابير لتفادي خطر انتقال العدوى.

وأصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بلاغا، شكرت فيه جميع المواطنات، والمواطنين الذين أبانوا عن التزامهم بالتدابير الوقائية، مشيرة إلى أن تهاون بعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية قد ساهم في انتقال الفيروس، خصوصا في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض كوفيد-19، كالأشخاص المسنين، وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – والقصور الكلوي – والقلب والشرايين – والربو..)، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة، التي تتطلب العناية المركزة، والإنعاش الطبي.

وجددت وزارة الصحة نداءها لكافة المواطنات، والمواطنين بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية السالفة الذكر، من ارتداء القناع بشكل سليم، والتخلص منه بطريقة آمنة، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة اليدين، وتحميل تطبيق وقايتنا، فضلا عن تجنب التجمعات، وتفادي البصق في الأماكن العامة، وذلك لتجنب خطورة، ومضاعفات انتشار الفيروس.

كما توصي الوزارة الأشخاص، الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس كارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وفقدان حاسة الشم، وضيق في التنفس، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة “ألو اليقظة الوبائية” 080 100 47 47، أو بخدمة ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية، أو خدمة ألو 300 في أقرب وقت ممكن، أو التوجه بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض كوفيد-19 القريبة من مكان تواجدهم.