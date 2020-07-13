أمتع بأدواره.. اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب، أمس الأحد، أن حالة المرض، التي يعيشها، جعلته غير قادر على العمل، مشيرا إلى أنه قرر اعتزال الفن نتيجة وضعه الصحي.

وقال لطفي لبيب، في حوار شاشة “التليفزيون المصري” :”أنا في حالة مرض، لا أقدر على الاشتغال.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. وادعولي ربنا يشفيني”.

ونفي لطفي لبيب شائعات نقله إلى غرفة العناية المركزة، وقال: “خبر أني نقلت للعناية المركزة أو الانعاش خبر كاذب، أنا بخير الحمد لله في نعمة كبيرة، وقادر على الحركة، والتكلم”.

لطفي لبيب من مواليد 1947، اشتهر بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية، اسمه لمع في الأدوار الكوميدية. كما أنه ممثل مسرحي، وإذاعي، وتليفزي، حصل على إجازة في الآداب من كلية الآداب من جامعة الاسكندريه، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، وانطلقت مسيرته، ليصبح أحد أشهر الممثلين في الوطن العربي.