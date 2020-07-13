أرباب النقل يحتجون غدا الثلاثاء أمام مقرات المندوبيات الجهوية للنقل

أعلن أرباب النقل عبر الحافلات أنهم سينظمون وقفات أمام مقرات المندوبيات الجهوية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل في مختلف الجهات، وذلك يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، ملوحين بقرار “مصيري” آخر سيتم الإعلان عنه، بعد غد الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد رفض أرباب النقل توقيع “دفتر تحملات” أعدته الوزارة الصحية حول شروط استئناف نشاط النقل، كما يأتي بعد تدخل وزير النقل عبد القادر عمارة، الذي طلب من المديرين الجهويين للنقل عقد لقاءات مع ممثلي أرباب النقل، وهو ما تم، أخيرا.

وصدر بلاغ عن الوزارة في 10 يوليوز الجاري أثار غضب الفاعلين في القطاع، الذين دعوا الوزارة إلى الرد على مقترحاتهم، وتسهيل عودتهم للعمل، بعدما تضرروا لأشهر، وحذر ممثلو كل من الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة المغربية للمقاولات لصغرى والمتوسطة، واتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، والجامعة الوطنية للنقل، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، من أنهم في حالة عدم تلقي رد، اليوم الاثنين 13 يوليوز، فإنهم سيخوضون معارك احتجاجية.