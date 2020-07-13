الصحة الفلسطينية: 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 46 في ضواحي القدس، و49 في محافظة رام الله والبيرة، و9 في محافظة قلقيلية وإصابة في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.
وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع لهذا اليوم إلى 404 إصابات، وبينت الوزارة أن العدد الكلي للحالات النشطة بلغ 6142، وعدد حالات التعافي 1258، وعدد حالات الوفاة 41. وأظهرت البيانات الرسمية أن توزيع الإصابات جاء كالتالي:
- محافظة القدس، 46 إصابة: العيزرية 15، أبو ديس 1، الرام 9، قلنديا 6، كفر عقب 2، بيت حنينا 1، مخيم شعفاط 3، السواحرة 6، عناتا 2، سلوان 1.
- محافظة رام الله والبيرة، 49 إصابة: مخيم الجلزون 37، نعلين 8، بيرزيت 1، مدينة رام الله 1، بيتونيا 2.
- محافظة الخليل: إصابة واحدة في إذنا.
- محافظة قلقيلية، 9 إصابات: مدينة قلقيلية 9.
- محافظة نابلس: إصابة واحدة في مخيم عسكر.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 21 حالة تعاف، منها 11 في بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس.
وعن الحالة الصحية للمصابين، ذكرت الوزارة أن 16 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، عن وفاة مواطنة (60 عاما) من بيت أولا في محافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بينما أوضحت أن العدد الكلي للحالات النشطة بلغ 6036، وعدد حالات التعافي 1258، وعدد حالات الوفاة 41.
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