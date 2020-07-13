العراق: مقتل 3 جنود خلال تفكيك عبوة ناسفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 3 جنود عراقيين، اليوم الإثنين، خلال تفكيك عبوة ناسفة بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ونقلت "الأناضول" عن الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي، القول، إن "3 جنود قتلوا خلال تفكيك عبوة ناسفة في منطقة حوض الوقف، شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".
وذكر الكاملي، أن فريقا من مكافحة المتفجرات كان يرافق موظفين في دائرة الري الحكومية أثناء تنظيف مجرى مائي، إذ تمكن من تفكيك وإبطال مفعول عبوة ناسفة، قبل أن تنفجر الثانية وتسفر عن مقتل 3 جنود.
واتهم الكاملي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء زرع العبوات الناسفة في العراق.
والسبت، أعلن الجيش، إطلاق مرحلة رابعة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة موالي "داعش" في محافظة ديالى، وخاصة في المنطقة القريبة من حدود إيران.
والمرحلة الجديدة تعد جزءًا من عمليات عسكرية موسعة للحد من هجمات متزايدة يشنها في الغالب مسلحو التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
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