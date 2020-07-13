الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى إحترام تعهداتها بشأن ليبيا

الإثنين 13 يوليه 2020

دعا الإتحاد الأوروبي تركيا، إلى إحترام تعهداتها في مؤتمر برلين بشأن الوضع في ليبيا .



وقال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل إن "الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة".

وكشف بوريل أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين "مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا"، مشدداً أن "على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل" بين الطرفين.

واعتبر أن "الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول"، مضيفاً: "ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا".

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وشدد على أنه يتوجب على تركيا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي "لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في البحر المتوسط"، مضيفاً: "لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.. هناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط".

وتابع: "قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط".

كما اعتبر بوريل أن "مسار برلين هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية"، مضيفاً: "نواصل دعوة الأطراف المتنازعة في ليبيا للامتثال لإطار برلين".

وعاد وذكّر بأن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه "تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا"، مضيفاً: "على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في تركيا".