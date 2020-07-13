الرئيس الإندونيسي يتوقع بلوغ تفشي كورونا ذروته في أغسطس وسبتمبر

الإثنين 13 يوليه 2020

صورة أرشيفية

ذكرت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء اليوم الاثنين أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال إن تفشي فيروس كورونا في البلاد من المتوقع أن يبلغ ذروته في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، أي بعد شهرين إلى ثلاثة مما كان متوقعا في السابق.



وقال ويدودو "استنادا إلى البيانات فإن من المقدر (الآن) أن تكون الذروة في أغسطس وسبتمبر، وهذا أحدث تقدير وصلني، لكن إذا لم نفعل شيئا فقد تختلف الأرقام".

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وكان مستشار حكومي قال في أبريل نيسان إن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ستبلغ ذروتها على الأرجح في مايو أيار أو يونيو حزيران، مع توقعات ببلوغ أعداد الإصابات نحو 95 ألفا.

وقال ويدودو إنه يستحث وزراءه على العمل بجد أكبر للسيطرة على تفشي الفيروس، الذي أصاب 76981 شخصا في إندونيسيا حتى اليوم الاثنين وأودى بحياة 3656 شخصا فيها، وذلك في أعلى حصيلة في شرق آسيا خارج الصين.

وظهرت مجموعة كبيرة من حالات الإصابة الأسبوع الماضي في مركز تدريب عسكري في جاوة الغربية، حيث أظهرت الاختبارات إصابة 1262 من طلاب الكليات العسكرية بالمرض.

وكان ويدودو قال الشهر الماضي إنه مستعد لإجراء تغيير وزاري أو حتى لحل الوكالات الحكومية التي يشعر أنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، تدرس الحكومة فرض عقوبات على الأشخاص الذين ينتهكون البروتوكولات الصحية مثل عدم وضع كمامات في الأماكن العامة.