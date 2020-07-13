- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تقترب من 13 مليون والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 569,135 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، استناداً إلى مصادر .
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,927,000 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6,905,200 شخص على الأقلّ.
ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تُجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.
والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 135,205 وفيات من أصل 3,304,942 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 1,006,326 شخصاً.
وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي البرازيل، تليها المملكة المتّحدة، والمكسيك وإيطاليا.
وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميّاً تسجيل 4634 وفاة من أصل 83,602 إصابة (8 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين) فيما شُفي 78,648 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في العالم تقترب من 13 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.