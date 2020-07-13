إصابات كورونا في العالم تقترب من 13 مليون

الإثنين 13 يوليه 2020

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 569,135 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، استناداً إلى مصادر .



وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,927,000 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6,905,200 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تُجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

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والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 135,205 وفيات من أصل 3,304,942 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 1,006,326 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي البرازيل، تليها المملكة المتّحدة، والمكسيك وإيطاليا.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميّاً تسجيل 4634 وفاة من أصل 83,602 إصابة (8 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين) فيما شُفي 78,648 شخصا.