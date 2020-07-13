شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تحذر: مستعدون لأي إجراء يوقف الانتهاكات التركية والان نبدء بالتفاصيل

طالب الاتحاد الأوروبي تركيا باحترام القيم والمصالح الأوروبية، وقال بأن الاجراءات الأحادية التركية في شرق المتوسط تنتهك سيادة الدول، كما طالب تركيا باحترام حظر السلاح المفروض على ليبيا، لافتا إلى توتر العلاقة مع تركيا بسبب تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا، وطالب الاتحاد باحترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوضع في ليبيا، مؤكدا استعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التحركات التركية شرق المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تحذر: مستعدون لأي إجراء يوقف الانتهاكات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.