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العالم يسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

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كشف إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 13 مليونا، لتبلغ بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا العدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

وهناك أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.

ويظهر إحصاء رويترز المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها. وسجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات.

وفي الدول التي لديها طاقة محدودة في مجال الفحوص يشير عدد الحالات إلى جزء فقط من الإصابات. ويقول خبراء إن البيانات الرسمية في هذه الدول لا تمثل سوى جانب من عدد الإصابات والوفيات.

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