شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث الوضع الليبي مع وزير الخارجية الجزائري والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن اللقاء تناول الوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا ، مع تجديد التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد من خلال وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.
ومثّل اللقاء -وفقاً للبيان- فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والجزائر في جميع المجالات التي يُنتظر أن تشهد تطورا جديدا بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في المدة المقبلة.
وشدد الوزير الجزائري على التطابق الكبير لموقف البلدين إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل المشترك من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا لكون القضية الليبية مسألة أمن وطني بالنسبة للبلدين، كما أن الإسهام في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار.
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