بالوثيقة.. قرار جديد من التربية بشان امتحانات السادس اعدادي

اصدرت وزارة التربية، الاثنين، قرارا جديدا بشأن انتحانات السادس الاعدادي. وقالت الوزارة في كتاب صادر عن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، تلقت الخليج 365 نسخة منه "تقرر ان يكون بدء الامتحانات العامة للسادس الاعدادي بفروعه كافة للدور الاول للعام الدراسي 2019 - 2020 داخل العراق وخارجه في تمام الساعة السابعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مدينة بغداد المحلي وفق الجدول المعلن مسبقا".

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