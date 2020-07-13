اختيار هشام السهيل رئيساً للكتلة النيابية لتحالف عراقيون

صوت تحالف عراقيون، الاثنين، على اختيار هشام السهيل رئيساً للكتلة النيابية للتحالف والنائب حسن عرب ناطقاً باسمه. وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الهيئة العامة لتحالف عراقيون صوتت على نظامه الداخلي وتم اختيار هشام السهيل رئيسا للكتلة النيابية لعراقيون". Advertisements وأضاف المصدر أن "الهيئة العامة لتحالف عراقيون تسمي النائب حسين عرب ناطقا باسم التحالف". واعلن في بغداد، في (30 حزيران 2020)، عن تشكيل تحالف جديد باسم "عراقيون"، يضم جمعاً من البرلمانيين، فيما أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أن التحالف يعمل على تمكين منهج الإعتدال لدعم الاستقرار السياسي.

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