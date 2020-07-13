صحة الرصافة: المصابون بكورونا اليوم وعددهم 374 اصابة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 374 اصابة جديدة بوباء كورونا موزعة كالتالي:

- 296 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 141 حالة محلة , 541, 524, 542, 532, 521, 555, 565, 569, 548, 547, 550, 551, 544, 569, 516, قطاعات 15, 71, 72, 18, 30, الدسيم

• الحسينية 9 حالات محلة 217, 211, قرية الانتصار, 222,

• المعامل 3 حالات محلة 999

• القاهرة 3 حالات محلة 313, الزراعي

• المشتل 3 حالات محلة 728, 729,

• المدائن 7 حالات في جسر ديالى وقرب التصنيع العسكري و الوردية وقرية عشتار

• الكرخ الطوبجي حالة واحدة محلة 410

• الشعب 21 حالة محلة 321, 357, 346, 317, 339, الزراعي, حي البساتين, الديوان, البنوك

• الزعفرانية 3 حالات محلة 960, 966

• الصحفيين حالة واحدة محلة 742

• شارع فلسطين 5 حالات محلة 503, 508, 505

• محافظة بابل حالة واحدة

• العبيدي 4 حالات محلة 754, 756, 741

• الكرخ الحرية 3 حالات محلة 428, 418

• الكرادة 10 حالات محلة 907, 929, 904, 902, 906

• الكرخ حي الجهاد 8 حالات محلة 837, 879,

• زيونة 4 حالات محلة 718, 715, 724

• كمب سارة 3 حالات محلة 910,

• الكرخ البياع حالتين محلة 875, 843

• الامين 9 حالات محلة 739, 715, سكينة, الزراعي, 730

• البلديات 15 حالة محلة 737, 736, 734, حي التراث

• الراشدية حالة واحدة محلة

• الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 610

• الكفاح حالة واحدة محلة 127

• الكرخ حي الاعلام حالتين محلة 826,

• الكرخ الغزالية حالة واحدة محلة 653

• سبع ابكار حالة واحدة محلة 340

• الاعظمية 5 حالات محلة 308, 314, 312,

• بغداد الجديدة 7 حالات محلة 703, 721

• السعدون حالة واحدة محلة 101

• الكرخ المحمودية حالتين في حي العسكري وشارع النصر

• حي نصر حالة واحدة

• الكرخ اليرموك 4 حالات محلة 610, 614

• القادسية حالة واحدة محلة 608

• شارع المغرب حالتين محلة 306

• الوزيرية حالة واحدة

• حي الزهراء حالة واحدة محلة 759

• الكرخ الشعلة حالة واحدة محلة 460

• باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

• الكرخ حي الجامعة حالة واحدة محلة 627

• حي الرئاسة حالة واحدة محلة 751

• الطالبية حالة واحدة قرب كلية الادارة

• الكرخ العامرية حالة واحدة محلة 636

• الخالدية حالة واحدة محلة 214

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 12686 توفي منهم 757 فيما اكتسب الشفاء 8932 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2997".

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