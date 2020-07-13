نوير يتورط بقضية سياسية في ألمانيا بسبب 'أغنية'

ويقضي مانويل نوير إجازته مع صديقه نيكسا دوبود، مهاجم المنتخب الكرواتي لكرة الماء "طالع التفاصيل".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "مانويل ظهر في فيديو وهو يغني مع فرقة كرواتية، بعض الأغاني اليمينية المتطرفة والتي تهدف لكراهية الأجانب".



الإغنية التي كان يغنيها مانويل نوير مع أصدقائه، تعود لمجموعة "طومسون" الفاشية الكرواتية -حسب ما وصفت الصحيفة-، وبعد انتشار مقطع الفيديو، اجتذب اللاعب الألماني اهتمامًا سلبيًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نوير في إجازته وقد يكون لا يعرف ماذا يغني، حيث إن اسم الأغنية "أنت جميلة جدًا"، ولكن في بعض كلماتها ما يؤذي الشعب الألماني الذي انتقد نوير كثيرًا منذ انتشار الفيديو".



وانتهى الموسم في ألمانيا بتتويج بايرن ميونخ ببطولتي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، ليحصل النادي البافاري على الراحة قبل العودة للتدريبات استعدادًا لبطولة دوري أبطال أوروبا

ويواجه بايرن ميونخ نظيره تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابًا على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة.

وفي حالة فوز بايرن ميونخ، سيواجه الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستستكمل بنظام جديد في العاصمة البرتغالية لشبونة.

