النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في  ذي قار

اوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الاثنين، عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " أمر استقدامٍ صدر بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".



واضافت ان "إصدار المذكرة جاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات"، مضيفة إن "أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة".



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