الداخلية تكلف حمد الله بتمشية اعمال ومهام الفرقة الاولى بالشرطة الانحادية

قررت وزارة الداخلية، الاثنين، تكليف رئيس اركان الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية بتمشية اعمال ومهام الفرقة. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالنظر لاعفاء العميد الركن (محمد قاسم الفهد) من منصب قائد الفرقة الاولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسبب حصول خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية، أمر وزير الداخلية ما يأتي: Advertisements ١- يكلف العميد الركن (ياسين جلوب حمد الله) رئيس اركان الفرقة الاولى بتمشية اعمال ومهام الفرقة اعلاه ولحين انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية. ٢- يلحق العميد الركن (محمد قاسم الفهد) الى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الوقت الحاضر.

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