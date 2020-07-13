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مؤتمر استثنائي لبحث تعديلات محدودة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية

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2020-07-13 | 16:36

مؤتمر استثنائي لبحث تعديلات محدودة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية

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أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عن عزمها عقد مؤتمر استثنائي لبحث تعديلات محدودة وبسيطة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية.
وذكر بيان عن الأولمبية ان "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس عليوي لبحث آليات تنفيذ رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة".

وبين حمودي، بحسب البيان ان "اللقاء كان أيجابياً في تعضيد المشهد الأولمبي العراقي، حيث تم الاتفاق على الدعوة لعقد مؤتمر إستثنائي للجمعية العمومية، بعد شهر ، على وفق النظام الأساسي للأولمبية العراقية".

واوضح حمودي ان "المؤتمر الاستثنائي سيبحث تعديلات بسيطة ومحدودة في النظام الاساسي وبما لايتقاطع مع قانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019".

وختم حمودي ان "اللجنة الأولمبية العراقية تسعى لطيّ كل صفحات التقاطع الاداري والعمل بمنظومة مستقرة تكتسبها شرعيتها الوطنية المحلية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي الدولي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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