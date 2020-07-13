مؤتمر استثنائي لبحث تعديلات محدودة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية

وذكر بيان عن الأولمبية ان "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس عليوي لبحث آليات تنفيذ رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة".وبين حمودي، بحسب البيان ان "اللقاء كان أيجابياً في تعضيد المشهد الأولمبي العراقي، حيث تم الاتفاق على الدعوة لعقد مؤتمر إستثنائي للجمعية العمومية، بعد شهر ، على وفق النظام الأساسي للأولمبية العراقية".

واوضح حمودي ان "المؤتمر الاستثنائي سيبحث تعديلات بسيطة ومحدودة في النظام الاساسي وبما لايتقاطع مع قانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019".

وختم حمودي ان "اللجنة الأولمبية العراقية تسعى لطيّ كل صفحات التقاطع الاداري والعمل بمنظومة مستقرة تكتسبها شرعيتها الوطنية المحلية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي الدولي".

