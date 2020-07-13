الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بجبهة "قانية" في البيضاء

الخليج 365 - عدنالإثنين 2020/7/13 06:49 م بتوقيت أبوظبي
تمكنت قوات الجيش اليمني، الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في جبهة "قانية" بمحافظة البيضاء، وذلك بعد هجوم على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال الجيش الوطني اليمني، في بيان، إن قواته مسنودة برجال القبائل، حررت عددا من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة "قانية "شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.
وذكر البيان، أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم للقوات المشتركة التي سيطرت أيضا على المستشفى الميداني للمليشيا الحوثية بجبهة قانية.
وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات عسكرية مختلفة.
وتأتي العمليات الأخيرة ردا على التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا الحوثية في عدد من جبهات مأرب والبيضاء والجوف، في مسعى منها لنسف جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام.
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