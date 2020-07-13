انت الان تتابع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 13 مليونا، لتبلغ بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

وتم تسجيل الحالة الأولى في الصين في أوائل يناير كانون الثاني ووصل عدد حالات الإصابة إلى مليون حالة بعد ثلاث أشهر. وفي غضون خمسة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليونا من 12 مليون حالة حتى الثامن من يوليو تموز.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا العدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

وهناك أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.

وتم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير كانون الثاني قبل أن تتصاعد حالات الإصابة والوفاة في أوروبا وتنتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة.

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ويخفف كثير من الدول المتضررة إلى حد بعيد إجراءات العزل العام التي طبقتها لإبطاء انتشار كوفيد-19. وتطبق أماكن أخرى مثل مدينة ملبورن في أستراليا جولة ثانية من العزل العام.

ويظهر إحصاء رويترز المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها. وسجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة رقما عالميا بلغ 69070 إصابة في العاشر من يوليو تموز. وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض من بينهم الرئيس جايير بولسونارو وسجلت أكثر من 72000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو تموز تسجل الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23000 إصابة جديدة في المتوسط يوميا.

وفي الدول التي لديها طاقة محدودة في مجال الفحوص يشير عدد الحالات إلى جزء فقط من الإصابات. ويقول خبراء إن البيانات الرسمية في هذه الدول لا تمثل سوى جانب من عدد الإصابات والوفيات.