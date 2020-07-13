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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان: سنخوض حملة حقوقية دولية إذا لم تعيد الدوحة حقوق عمالنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
سيد مصطفي
كشف ادريس السداوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تابع باستياء كبير ما قامت به السلطات القطرية من تخفيض لرواتب رجال الأمن المغاربة بحوالي ٣٠ في المئة من رواتبهم، وهو الاجراء التمييزي والذي لم يمس رجال الامن من اصل قطري الشى الذي يعتبر كارثة اجتماعية بالنسبة لرجال الامن المغاربة بقطر.
واكد السدراوي لـ"الخليج 365"، ان هذا السلوك العنصري المدان يضاف الى العديد من الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المغاربة العاملون بقطر بصفة عامة ورجال الامن خاصة، من تعامل تمييزي وتهديد بالطرد لاتفه الأسباب وكذا العنصرية والتمييز.
وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن تلك الممارسات تدفعه الى التنديد يكل هذه الممارسات التي تصل حد الاستعباد والتي تفاهمت جراء وباء كورونا العالمي مطالبين السلطات القطرية بالكف عنها والحد منها احتراما للالتزامات الحقوقية الدولية والعلاقات الثنائية مع الدولة المغربية التي من واجبها مطالبة حماية عمالتها بقطر من كل انواع الاستغلال والتعسف.
وبين السدراوي، ان الاجراءات مخالفة للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ولمواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية، مشيرا الي ان الرابطة ستوجه رسالة احتجاجية للسفير القطري بالمغرب، واذا اقتضى الامر القيام بحملة حقوقية دولية ضد هذه الممارسات التعسفية والتمييزية.
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