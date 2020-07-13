المانيا تحذر من ظهور موجة ثانية لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الصحة الألماني، الاثنين، من أن "تهديد" ظهور موجة ثانية من حالات كوفيد-19 "حقيقي"، داعيا مواطنيه الذين يمضون إجازاتهم إلى احترام تدابير الوقاية.



وعبر ينس شبان عن قلقه خصوصا من الوضع في جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار التي يزورها السياح الألمان.

ويشكل الألمان 27% من زوار الباليار التي تشكل السياحة 35% من إجمالي الناتج الداخلي فيها.

ودانت صحيفة "مايوركا تسايتونغ" المحلية "حال الفوضى وكأن أحد لم يسمع أبدا بالوباء".

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وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمه مع معهد روبرت كوخ، المكلف في ألمانيا عملية الرصد الوبائي: "المشاهد التي وردتنا في نهاية الأسبوع من مايوركا الجزيرة المفضلة للألمان تثير قلقنا".

وحذر الوزير بالقول: "علينا أن نكون متيقظين لكيلا تتحول الباليار إلى ايشجل جديدة" منتجع التزلج في النمسا حيث تكثر الحانات وتحول هذا الشتاء بؤرة أوروبية كبرى لتفشي كوفيد-19.

وكشفت مشاهد فيديو عشرات السياح الألمان أو البريطانيين يحتفلون بصخب في شوارع مايوركا دون وضع كمامات ولا احترام التباعد الاجتماعي.

وقال الوزير: "لست هنا لإفساد الفرحة.. لكن الوقت ليس مناسبا للاحتفال".

وتابع: "مخاطر تسجيل موجة ثانية من الإصابات حقيقية" وهو يتخوف من ارتفاع جديد للحالات في ألمانيا لدى عودة السياح من إجازاتهم في اوروبا.

وسجلت ألمانيا، الاثنين، رسميا 198,963 حالة جديدة بكوفيد-19 و9064 وفاة وفقا لمعهد روبرت كوخ