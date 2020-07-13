لهذا السبب.. بؤرة «كورونا» في الصين مهددة بالغرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي أكثر من 140 شخصاً حتفهم أو فقدوا جرّاء فيضانات اجتاحت وسط وشرق الصين، وتسببت بارتفاع منسوب المياه في أكبر الأنهار والبحيرات إلى مستويات قياسية، فيما حذرت السلطات من أن الوضع سيتفاقم.



ومدينة ووهان، التي ظهر فيها فيروس «كورونا» المستجد في ديسمبر الماضي، ضمن لائحة المدن التي تراقب بقلق ارتفاع منسوب مياه نهر يانغتسي.

وارتفعت مياه أطول نهر في الصين إلى مستوى مثير للقلق، حيث بلغت ثالث أعلى منسوب في تاريخ هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة، كما ذكرت وسائل إعلام الدولة.

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والفيضانات شائعة في الصين خلال فترة الصيف، وتضرب خصوصاً محيط نهر يانغتسي الممتد على طول قسم كبير من وسط البلاد.

وأدت أمطار غزيرة منذ يونيو الماضي إلى فيضانات في مناطق شاسعة في النصف الجنوبي للبلاد. وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين وفيات ومفقودين، وتضرر 28 ألف مسكن ونحو 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة،

لكن تزايد هطول الأمطار منذ الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، في ظاهرة مقلقة دفعت بالسلطات المحلية إلى رفع مستوى الإنذار.

وبلغ 33 من مجاري المياه مستويات قياسية وتم إصدار تحذيرات على ضفاف 433 نهراً، كما أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم خلال مؤتمر صحافي.