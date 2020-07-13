باحث سعودي بجامعة الملك فهد ينشر مقالة عن "النبي محمد" بمجلة إسرائيلية





نشر الباحث السعودي، محمد الغبين، في جامعة الملك سعود، مقالة باللغة العربية في مجلة “كيشير” التابعة لجامعة تل أبيب، وجاءت الدراسة بعنوان “المساهمة في تحسين صورة النبي محمد في أعين الجمهور الإسرائيلي”: عهود محمد ومراسلاته مع يهود شبه الجزيرة العربية”.

وفي تغريده على الحساب الرسمي التابع لوزارة الخارجية الإسرائلية، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، والذي يحمل إسم “إسرائيل بالعربية”، قالت: “لأول مرة نشر باحث سعودي مقالة أكاديمية بمجلة إسرائيلية نشر البروفيسور محمد الغبين من جامعة الملك سعود مقالة بالعبرية في مجلة كيشير جامعة تل أبيب عنوانها “المساهمة في تحسين صورة النبي محمد في أعين الجمهور الإسرائيلي: عهود محمد ومراسلاته مع يهود شبه الجزيرة العربية”.

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كما أشار التليفزيون الإسرائيلي إلى أن الهدف هو تحسين صورة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في أعين اليهود والكشف عن علاقاته مع اليهود في شبه الجزيرة العربية.