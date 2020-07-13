عام ٢٠١٦: «بيعايرونا بفقرنا.. بس أنا مش هاسكت».. الرئيس السيسي وعد فأوفى.. بحلول ٢٠٢٠ تحويل العشوائيات إلى مشروعات سكنية

في الـ 24 من فبراير عام 2016، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، نصاً: "بيعايرونا بفقرنا لكن مش هسكت".

ومنذ هذا التاريخ، بدأ الرئيس السيسي خطواته البناءة لرفع مستوى حياة المواطنين، حيث قام بإنشاء المشروعات التي تخدمهم، بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات التي تؤكد أن مصلحة المواطن على رأس أولويات الرئيس.

ونستعرض لكم بعض من تلك المشروعات والمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لخدمة المواطنين:

العشوائيات

نجح الرئيس السيسي في القضاء على العشوائيات من خلال توفير مساكن جديدة للمواطنين في مشروعات منها حي الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع بشائر الخير بالإسكندرية، وغيرها من المشروعات.

حى الأسمرات

قام الرئيس السيسي، في مايو 2016، بافتتاح حي الأسمرات 1 و2، حيث تم تسكينه بالكامل بإجمالى 11 ألف أسرة، جميعهم من المناطق العشوائية الخطرة، مثل حى منشأة ناصر، وإسطبل عنتر، ومثلث ماسبيرو، وعدة مناطق مختلفة بالعاصمة.

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وأمس الأحد، افتتح الرئيس حي الأسمرات 3، والذي يوفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيهًا شهريًا.

ويضم المشروع الثالث 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحماميّ سباحة، ومبنى اجتماعي، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 متراً لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة.حى الأسمرات بالمقطم.

بشائر الخير

افتتح الرئيس السيسي، في يونيو 2018، مشروع "بشائر الخير 2" في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، من أجل حياة كريمة للمواطن.

ويعد المشروع هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، حيث شملت المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية.

وفي مايو الماضي، افتتح الرئيس السيسي مشروع بشائر الخير 3، وهو نموذج فريد للتكافل الاجتماعي والتعاون بين أجهزة الدولة ورجال الأعمال المخلصين لأن الهدف مصلحة الشعب المصرى.

وأقيم المشروع الهائل على مساحة 104 أفدنة، ويضم 200 عمارة ويوفر السكن لـ50 ألف مواطن وهناك 4 مصاعد لكل عمارة، و250 كيانا تجاريًا، و11 قاعة ومجمع بنوك وسينمات ومطاعم و16 مولًا تجاريًا ومحطة وقود.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مشروع بشائر الخير 5 في أكتوبر المقبل.