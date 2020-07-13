وزير خارجية إثيوبيا يوضح حقيقة بدء ملء خزان سد النهضة

نفى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الاثنين، فى تصريح بثته قناة سكاى نيوز، ما يتم تداوله إعلاميا حول بدء ملء خزان سد النهضة منذ الأربعاء الماضى 8 يوليو.
كما نفى وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الإماراتية، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلي لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، وقال وزير الخارجية الإثيوبي لـ"العين" إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زلالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويتواصل ماراثون مفاوضات سد النهضة لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وكانت وسائل إعلام إثيوبية ، زعمت اليوم الاثنين ، بدء تعبئة خزان سد النهضة فعليا يوم 8 يوليو الجاري.
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