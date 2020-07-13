وفاة ابنة نيلسون مانديلا

أعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا نبأ وفاة زيندزي مانديلا، ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن زيندزي توفيت في مستشفى بمدينة جوهانسبرغ. ولم تتوافر معلومات بشأن أسباب الوفاة، إلا أنه من المتوقع صدور بيان عن العائلة في وقت لاحق.
وقد أكدت نديليكا مانديلا الإثنين وفاة جدتها زيندزي، البالغة من العمر 59 عاماً، والتي كانت تشغل منصب سفير جنوب أفريقيا لدى الدنمارك.
وزيندزي هي الابنة الصغري للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا من زوجته الثانية ويني ماديكيزيلا مانديلا، وقد برزت على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض رئيس جنوب إفريقيا السابق، بي.دبليو. بوتا، إطلاق سراحه في العام 1985.
وأعرب المتحدث باسم حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” الحاكم، الذي قاده نيلسون مانديلا، والذي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994، عن تعازيه عبر هيئة الإذاعة.
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