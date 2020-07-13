"أكسا" توقع عقد شراكة تأمينية لخدمة عملاء مرسيدس بنز في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
وقعت شركة أكسا للتأمين مصر، عقد شراكة تأمينية مع شركة ستار لوساطة التأمين، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية للسيارات- ناتكو، لتعزيز التعاون بين الشركتين في إطار استراتيجية شركة أكسا لزيادة قنوات التوزيع الخاصة بمنتجاتها.
وبحسب بيان من شركة أكسا للتأمين مصر اليوم الاثنين، قال أحمد ناصف العضو المنتدب للشركة، إن شركته ستطرح وثيقة التأمين على السيارات للعملاء الجدد في كل من الشركات الثلاث التابعة للشركة الوطنية: القاهرة الوطنية للسيارات، والجيزة الوطنية للسيارات، والإسكندرية الوطنية للسيارات.
وأضاف أن الشركات الثلاث هي الموزع المعتمد لسيارات ركوب مرسيدس- بنز في مصر، وأن عملاءها سيتمكنون من خلال وثيقة التأمين المذكورة بالاستفادة بالعديد من المزايا التأمينية التي تقدمها شركة أكسا.
ووفقا لناصف، تتيح الشراكة لجميع عملاء مرسيدس-بنز الحاليين الاستفادة بخدمة الإصلاح المباشر داخل توكيلات مرسيدس-بنز في الشركات المذكورة، كما توفر أكسا أيضا خدمة المساعدة على مدار 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع بواسطة فريق مختص بخدمة العملاء.
وتوفر الشركة أيضا خدمة سحب السيارة في حال وقوع عطل ناتج عن مشكلة ميكانيكية أو حادث، والمساعدة على تغيير الإطارات، وإعادة تشغيل البطارية والتزويد بالوقود في الحالات الطارئة، بحسب ناصف.
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