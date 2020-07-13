لفتة إنسانية.. محافظ الغربية يوجه بحل مشكلة معاق بعد وقف معاشه

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
في لفتة إنسانية، استجاب محافظ الغربية لشكوى أحد المواطنين وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة حل المشكلة الخاصة بوقف معاش ابنه المعاق.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين، لحملة مكبرة بمدينة السنطة بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا اللواء أسامة بكير والعقيد أحمد البلتاجي نائب رئيس الهيئة والعقيد طارق عمار، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات المعنية.
وأكد المحافظ على أن تقديم كافة الخدمات وانجازها في أقصر وقت للمواطنين تأتي على رأس أولوياته، ولن يسمح بتعطيل أو تأخير أي خدمة للمواطن.
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