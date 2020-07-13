صدمتهم سيارة داخل المبنى.. إصابة 3 موظفين في الإدارة الزراعية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 3 موظفون بالإدارة الزراعية، بكفر شكر، التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهم، أثناء تواجدهم بمبنى الإدارة، أثناء تأدية عملهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، ما تسبب في إصابة 3 موظفين أثناء تأدية عملهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحادث، وتبين تهشم مقدمة السيارة نتيجة اصطدامها بمبنى الإدارة الزراعية في تواجد الموظفين بداخل المبنى، ما أسفر عن إصابة "سيدة. ف" 50 سنة، و"محمود. ح" 45 سنة، و"عاطف. ع" 59 سنة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي ببنها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

