القناة للسكر توقع عقد استصلاح 100 ألف فدان في مشروعها بغرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت شركة القناة للسكر، في بيان اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا مع شركة دياب لاستصلاح الأراضي، مدته ثلاث سنوات، من أجل استصلاح 100 ألف فدان، بمنطقة غرب المنيا.

وأضافت الشركة أن هذا العقد يأتي ضمن تنفيذ مشروع الشركة لإقامة أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، يتضمن إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا.

وذكر البيان أن المساحة المتفق على استصلاحها تمثل المرحلة الأولى من خطة شركة القناة للسكر لاستصلاح 181 ألف فدان.

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وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر إن مشروع إنتاج السكر في غرب المنيا يسهم في خفض عجز ميزان مدفوعات مصر للواردات الزراعية بقيمة 200 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022 .

يذكر أن شركة القناة للسكر تأسست بمساهمة من شركات جمال الغرير – مجموعة الغرير الإماراتية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وشركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر على مساحة 240 فدانا واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان بتكلفة استثمارية مبدئية مليار دولار، بحسب البيان.

وتمتلك مجموعة الدياب خبرات متراكمة تزيد عن الـ20 عامًا في مجال استصلاح وزراعة الأراضي الزراعية، وتوريد المعدات والآلات الزراعية، وخلال 2019 تم تأسيس شركة الدياب لاستصلاح الأراضي إحدى شركات مجموعة الدياب جروب، لتكون مسئولة بشكل كامل عن العقد الضخم الموقع مع شركة القناة للسكر، وفقا لما ذكره البيان.