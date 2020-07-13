محافظ الغربية: لجان مفاجئة للتفتيش يوميًا.. وتوقيع عقوبات على المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف حملات الرقابة والمتابعة المفاجئة على كافة المنشآت الحكومية والخدمية بمختلف المدن والمراكز والأحياء بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سعيا لتلافي أوجه القصور وتوقيع العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين، لحملة مكبرة بمدينة السنطة بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا اللواء أسامة بكير والعقيد أحمد البلتاجي نائب رئيس الهيئة والعقيد طارق عمار، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات المعنية.

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كما تابعت اللجنة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة السنطة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية وطرق الرد عليها، وتفقد الجراجات، وجرى تكليف رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتكهين المعدات غير الصالحة، وكذلك رفع كافة التراكمات الموجودة به.

شملت الجولة أيضا تفقد الشهر العقاري والذي شهد تكدس المواطنين، وجرى إخراجهم وتكليف المدير المختص بإعداد أرقام وتوزيعها عليهم بهدف تنظيم دخولهم وخروجهم بالتعاون مع مركز شرطة السنطة، إلى جانب تخصيص استراحة للمواطنين أمام مقر الشهر العقاري ورفع القمامة من أمام المبني.

وخلال الجولة، جرى تكليف سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع عاجل مع فروع مكتب تنمية القرية على مستوى المحافظة لتعريفهم بطبيعة المهام الموكلة إليهم، وتكليف مدير عام التخطيط بالمحافظة بعقد اجتماع تنسيقي مع مديري المشروعات بمجالس المدن لتعريفهم بخطة المشروعات الجديدة وسبل العمل بها.