ملتقى صناعة الإبداع يناقش التحول الرقمي وريادة الأعمال 20 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 :

يناقش ملتقى صناعة الإبداع الحادي عشر إلكترونياً يومي 20 و21 من يوليو الجاري؛ آليات التكيف مع الوضع الجديد باستخدام التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

كما يناقش المنتدى ريادة الأعمال والشركات الناشئة والاستدامة والابتكار؛ وحسن إدارة الأزمات؛ بحسب بيان من المنتدى اليوم الاثنين.

ويستضيف الملتقى الإلكتروني هذا العام مارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة S4 ومؤسس شركة WPP plc، كبرى شركات الدعاية والعلاقات العامة حول العالم من حيث الربحية وعدد الموظفين.

كما يستضيف مها أبو العينين الرئيس التنفيذي ونائب رئيس تطوير الأعمال بشركة Vaynerx ودكتور خالد إسماعيل رئيس مجلس إدارة Himangel.

تم إطلاق ملتقى صناعة الإبداع (C-S) عام 2014 كأول منصة مصرية تستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، نجح ملتقى صناعة الإبداع في جذب 8600 من الحضور و 780 متحدثًا و 79 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للكثير من الشركات الرائدة فى مجال الإبتكار لإلقاء 946 محاضرة و 350 حلقة نقاش و 38 ورشة عمل بحسب البيان.

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ومن خلال اجتماع مائدة مستديرة عقد اليوم عبر الفيديوكونفراس، ناقش مجموعة من المتحدثين المؤشرات الاقتصادية في مصر والدور الحيوي الذي يلعبه الابتكار والإبداع في أنماط حياتنا الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا وما يعقبه.

وقالت مي سلامة، المؤسس المشارك لملتقى صناعة الإبداع (C-S) :"تمكنا لأول مرة في الشرق الأوسط ومن خلال الملتقى الإلكتروني الفريد من استضافة كوكبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم حول كيفية تطويع الإبداع والابتكار لخدمة وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة."

وأضاف خالد إسماعيل - مؤسس ورئيس مجلس إدارة Himangel أنه ""في ظل تفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم بأسره، تأثرت ربحية العديد من شركات ريادة الأعمال تأثراً ملحوظاً إما سلبياً أو إيجابياً وهنالك من أدرك منذ تأسسه أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل حتمياً لاستمراره في سوق العمل".

وأضاف "تحتل تلك الفئة الأخيرة أغلبية عملائنا في Himangel ممن تدارك الموقف بسرعة ومرونة وعزز من تقديم خدماته إلكترونياً ليصل بصورة أفضل وأكثر أماناً لشريحة أكبر من العملاء."

وأوضح شريف صالح رئيس قطاع التسويق بشركة Mountain View: "أن شركة "ماونتن فيو" من بين الشركات التي تحتفي بقيمة الابتكار من خلال عملها الذي يعكس أفكارا جديدة ومبتكرة بهدف المساهمة في تطوير السوق العقارية المصرية والاستجابة للمتطلبات ذات الإيقاع المتغير.

وقال "لقد أدت التحديات العالمية الحالية والظروف الصعبة إلى خلق طريقة جديدة للمعايشة وتغيير الأولويات، حيث لم يعد الابتكار خيارا، بل هو ضرورة لتلبية الحاجات والتطلعات الجديدة للشعوب."