ليبيا: تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، الإثنين، تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالة وفاة.
حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 1512 حالة، و367 حالة تماثلت للشفاء، إضافة إلى 40 حالة وفاة.
وأشار بيان صادر عن المركز أوردته بوابة الوسط الليبية، إلى أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32
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