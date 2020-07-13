العراق تعلن تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، تماثل 2274 حالة شفاء من فيروس كورونا في البلاد وتسجيل 2229 إصابة جديدة، بينما ارتفععدد الوفيات إلى 100 حالة.
فحص ( 15380) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي خضعت للفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 698012 )".
وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إنه تم
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