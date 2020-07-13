العراق تعلن تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، تماثل 2274 حالة شفاء من فيروس كورونا في البلاد وتسجيل 2229 إصابة جديدة، بينما ارتفع

عدد الوفيات إلى 100 حالة.



وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إنه تم

فحص ( 15380) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي خضعت للفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 698012 )".