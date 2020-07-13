وفاة ثالث نائب إيراني بفيروس كورونا

توفي عیسی جعفري، النائب بالبرلمان الإيراني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون بذلك ثالث نائب في البرلمان يتوفى جراء الفيروس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال محمد حسين فرهنكي المتحدث باسم البرلمان الأسبوع الماضي إن 100نائب أجروا فحوصات كورونا أعلن 9 منهم إصابتهم بالفيروس.
وأعلنت الحكومة في الخامس من الشهر الجاري إلزام ارتداء الكمامات في الدوائر الحكومة والأماكن المزدحمة بما في
وكانت وسائل إعلام محلية رسمية أفادت في الـ7 من الشهر الحالي بوفاة النائبة في البرلمان عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وذكر المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، أن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.
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