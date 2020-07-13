الإمارات تدعو إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت ممكن

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن بلاده تطالب مع شركائها بعودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وشدد قرقاش من جانب آخر، في تغريدة بالخصوص على "أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

وتعهد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بمواصلة "العمل السياسي والدبلوماسي، والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".

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يذكر أن استئناف تصدير النفط الخام الليبي لا يزال موضع تجاذب بين طرفي الصراع في ليبيا، ولم يحسم حتى الآن على رغم النجاح أخيرًا في تحميل ناقلة نفط

من ميناء السدرة.

أعلنت الإمارات، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 54854 حالة، منذ نهاية يناير الماضي.

أعلنت وزارة الصحة، في بيان اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 333 حالة.