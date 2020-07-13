رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد متانة العلاقات مع الأردن

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عمق ومتانة العلاقات السودانية الأردنية في المجالات كافة.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الإثنين أن البرهان التقى اليوم مع سفير المملكة الأردنية لدى السودان محمود الخزاعلة، بمناسبة انتهاء فترة

عمله بالسودان.ووصف سفير الأردن لدى السودان، في تصريحات صحفية، العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتشهد تطورًا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدًا حرص القيادة في البلدين على تطويرها والارتقاء بها.وأشاد بالمرحلة الانتقالية التي يشهدها السودان، مشيرًا إلى دور الجالية الأردنية في السودان ومساهمتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب سفير الأردن عن أمله في أن يعود السودان إلى دوره الريادي والمحوري في المنطقة.ومنح رئيس مجلس السيادة السوداني، السفير الأردني وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرًا وعرفانًا لدوره في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.